Chubut asegura el financiamiento de sus bomberos mediante un convenio con cooperativas

La Legislatura de la Provincia de Chubut ha dado un paso fundamental para garantizar la operatividad de los cuarteles de bomberos voluntarios en todo el territorio provincial. Mediante la aprobación de un convenio estratégico entre la Federación de Bomberos Voluntarios y la Federación de Cooperativas, se restablece un mecanismo de recaudación que permite canalizar recursos económicos esenciales para el funcionamiento de las instituciones de rescate. La iniciativa, destacada por la diputada Sonia Cavagnini, surge como respuesta urgente a las dificultades financieras generadas tras la eliminación de la tasa fija que anteriormente se incluía en las boletas de energía eléctrica.

La crisis en el financiamiento se originó a partir de una resolución judicial que impidió continuar con el esquema de recaudación anterior, afectando de manera directa los recursos operativos y el mantenimiento de las unidades en diversas localidades. Bajo el nuevo marco legal aprobado, se habilita nuevamente la posibilidad de que los ciudadanos realicen un aporte económico a través de la factura de servicios, con la distinción fundamental de que en esta instancia el aporte será de carácter estrictamente voluntario. Este modelo busca equilibrar el cumplimiento de las normativas vigentes con la necesidad imperiosa de sostener un servicio público vital.

El rol de los bomberos voluntarios en Chubut es una pieza clave de la protección civil, desempeñando sus funciones sin percibir remuneración alguna y enfrentando riesgos constantes en incendios forestales, estructurales y accidentes viales. El acompañamiento de los distintos sectores políticos y representantes de los cuarteles durante el tratamiento legislativo subraya el consenso sobre la importancia de contar con una fuente de ingresos estable. Con esta medida, se busca asegurar que el sistema de emergencias provincial mantenga sus estándares de respuesta y pueda proyectar inversiones en equipamiento y capacitación a largo plazo