Celebraron el 50º aniversario de los bomberos de Trevelin

En un clima cargado de emociones, recuerdos e historias que reflejan el camino recorrido, se celebró en Trevelin el 50° aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad.

El acto, que contó con la formación del Cuerpo Activo junto a la Reserva del Cuerpo Activo, la Comisión Directiva y algunos familiares y amigos de los BBVV, estuvo encabezado por el intendente Héctor Ingram, acompañado por el concejal Facundo Pais, el secretario coordinador de Gabinete Livio Espinoza y el director de Gobierno, Marcelo Sosa, quienes formaron parte de este significativo encuentro.

En su mensaje, Ingram destacó y agradeció la tarea que realizan los bomberos de nuestra comunidad, reconociendo su labor diaria, sostenida con convicción y compromiso, siempre en pos de proteger a cada vecino y vecina de Trevelin y sus parajes.

La jornada fue una oportunidad para poner en valor el esfuerzo, la vocación de servicio y el legado de quienes han sido y son parte de esta institución fundamental para la comunidad.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios, anunciaron que el acto que celebra las cinco décadas del cuartel, se hará el 2 de junio, en coincidencia con el Día Nacional del Bombero Voluntario.