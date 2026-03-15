Comenzó el ciclo lectivo 2026 para la formación de nuevos bomberos

Durante las jornadas del sábado 7 y domingo 8 de marzo, la localidad de Leones fue sede del inicio del ciclo lectivo correspondiente al Nivel I (BN1), destinado a la formación técnica de los futuros bomberos voluntarios de la región. Esta primera instancia académica marcó el comienzo de un exigente proceso de instrucción que busca unificar criterios operativos y garantizar que los aspirantes adquieran las capacidades necesarias para desempeñarse en el cuerpo activo.

El programa de actividades combinó la alfabetización digital con el entrenamiento técnico en terreno. En el plano teórico, se trabajó en el uso de plataformas educativas virtuales, herramientas que permiten la descentralización del estudio y el acceso constante a material actualizado. Por otro lado, la fase práctica se centró en maniobras de rescate con cuerdas, un contenido fundamental que abarca desde la realización de nudos de seguridad hasta el emplazamiento de sistemas de descenso y ascenso para intervenciones en altura o zonas de difícil acceso.

Del encuentro participaron integrantes de diferentes cuarteles de la región, lo que permitió no solo el intercambio de experiencias entre las delegaciones, sino también el fortalecimiento de los lazos de camaradería y el trabajo conjunto que caracteriza al sistema bomberil. Estas jornadas de capacitación regional son esenciales para asegurar que, ante un siniestro que requiera la colaboración de varias dotaciones, todos los efectivos operen bajo los mismos protocolos de seguridad y eficiencia.

Con el inicio de este ciclo BN1 2026, las instituciones bomberiles de la zona reafirman su compromiso con la formación académica y profesional de su personal. La capacitación constante desde los niveles iniciales es el pilar que sostiene la calidad de la respuesta ante emergencias, garantizando que los nuevos voluntarios estén preparados técnica y mentalmente para proteger la vida y los bienes de sus comunidades.