Bomberos de Presidente Franco recibirán importante donativo desde EE. UU.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Presidente Franco se prepara para un salto cualitativo en su capacidad operativa. Gracias a la gestión de su Dirección de Relaciones Internacionales, encabezada por el Capitán Principal Juan Britez, la institución recibirá en las próximas semanas un lote masivo de equipamiento donado por la fundación Worldwide Emergency Equipment & Knowledge, liderada por el Jefe Ivan Hernandez y el Capitán Tom Grose.

La donación, que cuenta con el respaldo de departamentos de bomberos de Texas como Windcrest, Shavano Park y Hollywood Park, incluye herramientas críticas: Equipos de Protección Personal (EPP), Equipos de Respiración Autónoma (EPRA), mangueras, pitones, Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y herramientas hidráulicas de rescate. Este cargamento no solo beneficiará al cuartel de Presidente Franco, sino que también se extenderá a otros cuerpos de bomberos de la región, fortaleciendo el sistema de emergencias paraguayo.

Desde la institución expresaron su profunda gratitud hacia las instituciones de San Antonio y Windcrest por su altruismo. Esta ayuda internacional permite que los voluntarios cuenten con las condiciones necesarias para enfrentar siniestros con mayor seguridad, demostrando que la solidaridad bomberil no conoce fronteras cuando el objetivo es proteger a la comunidad en el Alto Paraná.