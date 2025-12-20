Río Negro aumenta las pensiones de los Bomberos Voluntarios

La Legislatura de Río Negro dio luz verde, por unanimidad y en segunda vuelta, a una ley que incrementa las pensiones vitalicias de los Bomberos Voluntarios de la provincia.

Con la nueva normativa, los bomberos podrán acceder al beneficio tras 25 años de trayectoria, o a partir de los 50 años de edad con un mínimo de 15 años de servicio. El monto de la pensión se establece en el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, reconociendo así el compromiso y la dedicación de quienes integran estos cuerpos en la provincia.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, sostuvo que “esta ley es un justo reconocimiento a quienes dedicaron décadas a proteger a cada comunidad”. Durante el debate legislativo, bomberos voluntarios retirados asistieron a la sesión y celebraron la aprobación de la norma.

En la misma jornada, se aprobaron otras dos leyes impulsadas por el bloque:

Una de ellas regula el uso de cigarrillos electrónicos, incorporando disposiciones a la Ley Provincial N° 4714. La medida prohíbe el consumo de vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina en espacios cerrados de acceso público y obliga a implementar campañas de concientización sobre los riesgos del vapeo, con especial foco en jóvenes y adolescentes.

Por último, la Legislatura sancionó la ley que establece el 28 de julio como “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”, en recuerdo del primer mapa de las Islas Malvinas realizado en 1520 por la expedición de Magallanes.

Con estas medidas, se busca reconocer la labor de los bomberos, proteger la salud de los jóvenes y reforzar la identidad territorial de la provincia, marcando avances en distintos ámbitos de la sociedad rionegrina.