Concluyó la primera etapa del nuevo Destacamento de Bomberos

En un cierre de año marcado por el crecimiento institucional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios anunció la finalización exitosa de la primera etapa constructiva del nuevo Destacamento de Gowland. Esta obra, considerada estratégica para la región, busca descentralizar el servicio y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en la localidad y zonas aledañas.

Bases sólidas para la seguridad local

Los trabajos realizados en esta fase inicial se centraron en garantizar la durabilidad y resistencia del edificio. Según detallaron desde la institución, las tareas incluyeron:

Preparación del terreno: Movimiento de suelo, relleno con tosca y compactación técnica para asegurar una base firme.

Estructura principal: Ejecución de columnas y montaje de cabreadas.

Techado: Colocación integral de chapas, dejando conformada la silueta del futuro destacamento.

Este avance no solo representa un logro arquitectónico, sino un paso decisivo para fortalecer la infraestructura de los servicios de emergencia, permitiendo en el futuro cercano mejores condiciones operativas para los efectivos.

Un esfuerzo compartido

Desde Bomberos Voluntarios expresaron un profundo agradecimiento al Municipio, a los vecinos y a todos aquellos que han brindado su confianza para que el proyecto avance. «Juntos seguimos construyendo futuro», manifestaron, destacando que la colaboración mutua es el motor que hace posible este crecimiento.