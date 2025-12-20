Bomberos presentaron su nueva Unidad Forestal 4×4

La Central de Bomberos Voluntarios recibió al nuevo Móvil N°37, un Camión Forestal Renault 4×4, modelo año 2002, con una capacidad de 4.000 litros de agua. La flota institucional se vio así reforzada con una unidad diseñada para operaciones de mayor envergadura.

La puesta a prueba del vehículo fue inmediata. A los pocos minutos de su arribo a la ciudad, la nueva unidad debió ser utilizada para combatir un incendio de grandes dimensiones en Cucullú, en el que los bomberos trabajaron durante más de tres horas para lograr su control y extinción.

La institución destacó la importancia de esta incorporación, señalando que representa una mejora significativa en su capacidad operativa, especialmente para enfrentar siniestros forestales y rurales. Asimismo, remarcaron el rol fundamental de la comunidad en la concreción de este anhelo.

En un comunicado cargado de emoción, los bomberos expresaron su agradecimiento a todos los vecinos y aportantes, haciendo propios los logros de la institución. La cita textual de su mensaje fue: “Gracias a todos por el acompañamiento constante a nuestra institución! Bomberos es de cada uno de ustedes, Bomberos va a estar siempre para cuidarlos. GRACIAS, GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS!”.

Con la llegada de este moderno equipamiento, el cuerpo de nuestra ciudad cierra el año con una noticia que fortalece su servicio a la comunidad de San Andrés de Giles y la zona.