Puerto Madryn recordó a los 25 bomberos voluntarios fallecidos

Este miércoles 21 de enero, Puerto Madryn fue escenario de un emotivo acto en homenaje a los 25 bomberos voluntarios que fallecieron en cumplimiento del deber.

La jornada conmemorativa fue organizada, como cada año, por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn. Las actividades comenzaron a las 8:30 con la formación del cuerpo y una ofrenda floral en el Monumento del Bombero Alado, ubicado en la Plaza San Martín.

Luego, a las 9:30, el acto central tuvo lugar en el monumento “Gloria a las Víctimas del Viento y del Fuego”, en el barrio Mapu NGEFU, donde se recordó a los jóvenes bomberos que perdieron la vida.

Finalmente, a las 10:30, se realizará un responso en el Panteón de Bomberos Voluntarios.

Del homenaje participaron familiares y amigos de los bomberos fallecidos, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, junto a autoridades municipales y provinciales, además de integrantes del sistema de bomberos.

La fecha marca un nuevo aniversario de la denominada Tragedia de Bomberitos, ocurrida el 21 de enero de 1994, un hecho que quedó grabado para siempre en la memoria de la ciudad y del Sistema de Bomberos Voluntarios de la Argentina. Aquel día, 25 jóvenes voluntarios, de entre 11 y 23 años, murieron tras quedar atrapados por un sorpresivo cambio de viento que los encerró en una trampa de fuego mortal.

La tragedia es considerada la más grave en la historia del sistema de bomberos voluntarios del país y significó un punto de inflexión en la forma de entender la vocación, la seguridad y el compromiso dentro de la institución.