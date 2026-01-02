Acto Inauguración de la nueva sede de Los Bomberos voluntarios

Con la presencia de autoridades municipales, vecinos y el cuerpo activo, quedó oficialmente inaugurada la nueva sede de los Bomberos Voluntarios de Búsqueda y Rescate en el sur de la Capital, un espacio clave para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Se llevó a cabo el acto de inauguración de la nueva sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Búsqueda y Rescate en el sur de San Fernando del Valle de Catamarca, un acontecimiento histórico para la institución y para toda la comunidad de la zona.

El nuevo cuartel cuenta con una infraestructura integral que incluye oficinas administrativas, salas de reuniones, salón de guardia, área de comunicaciones, depósitos, sala de monitoreo, cocinacomedor, dormitorios, sector de descontaminación y garage para la autobomba, además de la vereda y espacios exteriores. A esto se suma equipamiento completo para el personal: herramientas, equipos de protección personal, sistemas de comunicación, linternas, guantes, lanzas, amoladoras, taladros y motosierras, entre otros elementos fundamentales para el trabajo operativo.

Durante el acto, el jefe del Servicio Activo, sargento Sebastián Ternoso, expresó su emoción y destacó que la inauguración “marca un antes y un después en la historia de la institución”, al cumplirse 11 años de esfuerzo y lucha constante. Subrayó además el rol fundamental de los vecinos y de la comisión directiva, remarcando que detrás de cada intervención hay una gran tarea administrativa y comunitaria.

“Este edificio es nuestra base de operaciones, nos dignifica, pero también nos exige mayor profesionalismo. Es nuestro hogar y el lugar donde nos vamos a formar para enfrentar las emergencias”, señaló, y aseguró que las puertas del cuartel estarán siempre abiertas para la comunidad.