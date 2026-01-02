Presos repararon una autobomba del cuartel de bomberos de Los Hornos

Personas privadas de libertad de una de las cárceles bonaerenses de Lisandro Olmos realizaron tareas de mantenimiento y restauración de una autobomba del Cuartel de Bomberos de Los Hornos en una iniciativa solidaria de servicio a la comunidad.

El trabajo se desarrolló en los talleres de la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La entrega del vehículo en óptimas condiciones que será destinado a tareas de sofocación de incendios se concretó días atrás en la Unidad Penitenciaria.

Sergio y Gustavo fueron los internos encargados de llevar adelante las tareas de reparación de la estructura metálica que sirve como soporte para los módulos que transportan al personal, el tanque de agua y la manguera.

Asimismo, dentro del establecimiento penitenciario se realizaron arreglos de carrocería y pintura en la autobomba.

Las personas privadas de su libertad involucradas en la labor coincidieron en destacar la importancia que tiene para ellos el poder dar una mano a instituciones de la zona a la vez que se perfeccionan en un oficio.