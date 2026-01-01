Inauguraron la remodelación del Cuartel de Bomberos de Dominico Wilde

Buenos Aires.- El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó la inauguración de las obras de remodelación integral del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Dominico Wilde, una intervención clave para fortalecer el funcionamiento y las condiciones laborales de quienes cumplen un rol esencial en la protección de la comunidad.

Los trabajos realizados incluyeron la renovación de revestimientos, pisos y cielorrasos, así como la actualización completa de la instalación eléctrica. Además, se llevaron adelante mejoras en las oficinas administrativas y los vestuarios, optimizando los espacios destinados tanto a la atención institucional como al bienestar del personal.

Durante el acto, Ferraresi destacó la importancia de acompañar de manera permanente a los bomberos y bomberas de Avellaneda, subrayando que estas obras forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura para servicios esenciales. “Seguimos trabajando junto a los bomberos voluntarios, fortaleciendo su tarea y garantizando mejores condiciones para una labor que es fundamental para nuestra comunidad”, señaló el jefe comunal.

La inauguración contó con la presencia del secretario de Institucionales, Ariel Lerici, y del comandante mayor Pablo Contreras, quienes acompañaron el recorrido por las instalaciones renovadas y valoraron el impacto positivo de las mejoras en el desempeño cotidiano del cuartel.

Con esta intervención, el Municipio de Avellaneda reafirma su compromiso con el sistema de bomberos voluntarios, reconociendo su vocación de servicio y su rol estratégico en la seguridad y el cuidado de los vecinos y vecinas del distrito.