Warnes: Bomberos Voluntarios adquirió su primera autobomba

Buenos Aires.- En un emotivo anuncio para la localidad de Warnes, Susana Sariego, presidenta de la comisión del cuartel de bomberos en formación, confirmó la compra de la primera autobomba de la institución. Este logro representa un paso fundamental para la operatividad del cuartel, que espera estar oficialmente activo en enero de 2026.

La adquisición de la unidad, valuada en aproximadamente 22.5 millones de pesos (incluyendo transferencia), fue posible gracias a una campaña solidaria que involucró a todo el pueblo. Según relató Sariego, los miembros de la comisión recorrieron casa por casa con alcancías, recibiendo el apoyo de vecinos, productores rurales, contratistas y empresas cerealeras tanto de Warnes como de Bragado y Alberti. “Es un orgullo doble porque es el esfuerzo de la gente de Warnes… entre todos compramos la autobomba”, destacó Sariego durante la entrevista.

El vehículo fue adquirido en La Carlota, Córdoba. Ya se encuentra pago en su totalidad y ploteado con el nombre de “Bomberos Voluntarios de Warnes”. Se espera que en los próximos días, tras finalizar los trámites administrativos, los propios bomberos de La Carlota trasladen la unidad hasta Warnes para entregarla formalmente.

Una vez que el camión llegue a la localidad, se coordinará con la Federación de Bomberos de la Provincia para realizar la inspección final y poner el cuartel en estado operativo. La jurisdicción de este nuevo cuerpo cubrirá la zona hasta la mitad del camino a Bragado y parte de la ruta hacia O’Brien.

Aunque el cuartel es nuevo, el personal ya cuenta con más de un año de capacitación teórica y práctica, realizada con el apoyo incondicional de los Bomberos de Bragado. Los voluntarios están preparados para intervenir en incendios forestales, estructurales y accidentes viales. Actualmente, el cuartel funciona en una propiedad cedida en comodato por la familia Monges, mientras que a futuro planean construir su sede propia en terrenos donados por el municipio.