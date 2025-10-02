Condenan a dos años a un bombero por tocarle los glúteos a una subordinada

El Tribunal Oral Criminal N.º 3 condenó a Juan Carlos Reyes a dos años de prisión en suspenso por haber abusado de una compañera de menor rango dentro del cuartel de bomberos de Coronel Dorrego. El fallo fue dictado por la justicia provincial y se lo consideró autor del delito de abuso sexual simple. Se comprobó que el bombero le tocó los glúteos a su subordinada.

La investigación, llevada adelante por la UFIJ N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, estableció que el hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2020, en la sede de Italia al 500.

Ese día, la víctima había sido citada por su superior y allí Reyes la tomó por la fuerza para someterla a tocamientos en contra de su voluntad.

La mujer realizó la denuncia en enero de 2021, luego de procesar lo ocurrido y por temor a represalias, ya que había atravesado previamente otras situaciones violentas con el imputado.

Además de la condena, el tribunal impuso un régimen de conducta por cuatro años: Reyes deberá someterse al Patronato de Liberados, fijar residencia sin poder ausentarse más de 24 horas sin aviso, y mantener prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier vía.