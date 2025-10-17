El Gobierno Provincial entregó una nueva camioneta a Bomberos de San Cristóbal

En el marco del Proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado a través de un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se concretó en la ciudad de San Cristóbal la entrega de una camioneta 0 km y equipamiento para a fortalecer el trabajo de los Bomberos Voluntarios de la localidad.

El acto fue encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, junto a los concejales Pablo Bonacina, Edgardo Martino y Maximiliano López; el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios Raúl Ponicio; el presidente de la institución local, Roberto Gaitán; por la Secretaría de Protección Civil de la Provincia Daniel Iglesias; y el Jefe Pcial. de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, Comandante General Walter Corsetti.

Durante la ceremonia, el senador Felipe Michlig transmitió los saludos del gobernador Maximiliano Pullaro, de la vicegobernadora Gisela Scaglia, del ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastía, y del secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, quienes destacaron la tarea esencial que desarrollan los bomberos voluntarios en cada rincón del territorio santafesino.

“Nos sentimos orgullosos de todos los bomberos de la provincia por el trabajo que realizan, por su trayectoria y por su vocación de servicio. Son servidores públicos que están siempre al lado de la población en los momentos más difíciles, y eso les ha ganado el prestigio y el reconocimiento de toda la sociedad”, expresó Michlig.