El cuartel de bomberos voluntarios cumplió 50 años

Las “Bodas de Oro” del cuartel de bomberos voluntarios de Palpala celebró sus 50 años desde su creación con la entrega de distinciones a las familias de los fundadores de la institución. Una placa conmemorativa por el aniversario fue descubierta con la presencia de efectivos del cuerpo activo e invitados especiales.

Darío Flores, jefe del Cuerpo Activo de los bomberos Voluntarios destacó la labor de quienes fundaron la institución, como integrantes del cuerpo activo y la institución que les brinda un marco institucional de gran reconocimiento y respeto por parte de la comunidad.

Con un gran sentido de pertenencia los efectivos que pasaron por la institución y quienes hoy se forman para ser parte, los bomberos voluntarios homenajearon a quienes fundaron la institución, logrando un gran crecimiento en la formación de sus efectivos como a nivel edilicio.

Las instalaciones cuentan con un cercado perimetral enrejado y techado, producto del trabajo de la familia bomberil, señaló Flores.