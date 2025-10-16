Fuerte denuncia de los Bomberos de Esteban Echeverría contra el Municipio

En los últimos días, los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría hicieron pública una fuerte denuncia contra el Municipio. Además de advertir que no hay ningún tipo de acompañamiento o colaboración de las autoridades locales, denuncia “asedio de funcionarios municipales”.

No es la primera vez que dan a conocer una situación conflictiva con las autoridades locales, pero sí es quizá la más alarmante porque a la falta de financiamiento, se suma un intento de uso proselitista de la institución, en al tramo final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría rechaza enfáticamente la utilización política de nuestra institución por parte del candidato a diputado nacional Fernando Gray, quien irrumpió en el Destacamento N.º 1 de 9 de Abril sin aviso ni coordinación previa, acompañado de su equipo de campaña con fines proselitistas”, advierte el comunicado.

Y denuncia que “la institución no recibe ningún tipo de acompañamiento ni colaboración de las autoridades municipales”. “Por el contrario, el Municipio se niega a cumplir con el pago de las partidas que los vecinos aportan a través de la tasa de seguridad contra incendios y obstaculiza sistemáticamente los esfuerzos de la institución por generar recursos propios“, agrega.

“Hace años la institución viene padeciendo el asedio de funcionarios municipales”, alertan desde los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que incluso habla de una denuncia penal en 2023.

En este marco, señalaron: “Lamentamos profundamente que quienes deben velar por el bienestar de la comunidad apelen a este tipo de maniobras mezquinas, pretendiendo valerse del prestigio de una institución que tiene más de 70 años de trabajo desinteresado y de compromiso inquebrantable con la comunidad, la transparencia y los valores que nos distinguen desde el origen: honor, vocación y servicio”.