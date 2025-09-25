Bomberos Voluntarios de Laprida anunció una importante inversión en herramientas

Desde la institución de Bomberos Voluntarios de Laprida se comunicó recientemente, a través de sus redes sociales oficiales, la concreción de una inversión significativa destinada a reforzar las tareas cotidianas del cuerpo activo. Según informaron, se destinaron $350.000 a la adquisición de nuevas herramientas que pasarán a formar parte del sector de elementos, materiales y equipos del cuartel.

La medida busca garantizar que los integrantes del cuerpo cuenten con recursos adecuados y en condiciones óptimas para cumplir con las múltiples funciones que la labor bomberil exige día a día. Las herramientas adquiridas no solo estarán disponibles para las intervenciones de emergencia, sino también para el mantenimiento de los propios recursos con los que cuenta la institución, como las unidades móviles y el equipamiento del cuartel.

Desde la comisión directiva y el cuerpo activo destacaron que este tipo de inversiones son posibles gracias al acompañamiento constante de la comunidad, que con su aporte sostiene el funcionamiento de la entidad. En este sentido, remarcaron que cada nueva incorporación al parque de materiales representa un paso más hacia la profesionalización y eficiencia del servicio que los bomberos brindan a la población de Laprida.

El anuncio refuerza el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad, demostrando que la inversión en infraestructura y equipamiento es un pilar fundamental para el sostenimiento de una respuesta rápida y eficaz en situaciones de emergencia.