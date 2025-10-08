General Roca recibe un nuevo móvil para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca invita a toda la comunidad a ser parte de un acontecimiento muy especial: la llegada del nuevo móvil N°27, que se incorpora al servicio activo de la institución.

El flamante vehículo, un moderno camión autobomba de origen europeo, hará su ingreso a la ciudad alrededor de las 19 horas, iniciando una caravana por calle Tucumán. Desde allí, se dirigirá hacia el cuartel central, ubicado en la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, donde será recibido con el tradicional arco de agua, una emotiva ceremonia que simboliza la bienvenida oficial de las nuevas unidades al cuerpo operativo.

Con esta nueva incorporación, los Bomberos Voluntarios de General Roca continúan fortaleciendo su capacidad de respuesta ante emergencias, mejorando los recursos disponibles para la protección de la comunidad.

“Los esperamos para compartir juntos este momento tan especial y significativo para todos los que formamos parte de Bomberos Voluntarios de General Roca”, expresaron desde la institución.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, en un gesto de transparencia, gratitud y compromiso con el servicio público.