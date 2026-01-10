Nueva inversión en equipamiento para el cuartel de Bomberos

Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, los Bomberos Voluntarios de Villa Nueva incorporaron equipos de última generación gracias a lo recaudado en eventos realizados en la ciudad, reforzando su capacidad operativa y la seguridad del personal.

Los Bomberos Voluntarios de Villa Nueva concretaron una importante inversión en equipamiento para el Departamento de Rescate en Altura, tras destinar más de 4 millones de pesos provenientes de lo recaudado en distintos eventos desarrollados en la ciudad.

La adquisición incluye cuatro equipos ASAP completos, tres dispositivos ID y doce mosquetones tipo pera de 27 kN, elementos clave para mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la respuesta ante situaciones de rescate de alta complejidad.

Desde la institución destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad, agradeciendo especialmente a los vecinos y vecinas de Villa Nueva, cuyo apoyo resulta fundamental para continuar creciendo y fortaleciendo el servicio.

Asimismo, se reconoció el compromiso del cuerpo activo y de la comisión directiva, quienes con esfuerzo sostenido hacen posible cada iniciativa y evento solidario que luego se traduce en mejoras concretas para la seguridad de toda la ciudad.

Finalmente, señalaron que esta incorporación de equipamiento forma parte de un camino de crecimiento continuo, con el objetivo de seguir jerarquizando el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Villa Nueva y brindar una respuesta cada vez más eficiente a la comunidad.