Bomberos de El Hoyo iniciaron una colecta para adquirir una autobomba forestal

Bomberos Voluntarios de El Hoyo iniciaron una colecta solidaria con el objetivo de adquirir una autobomba para incendios forestales, una unidad clave para mejorar la respuesta ante la emergencia ígnea declarada en la localidad.

Desde el cuartel señalaron que contar con este vehículo permitirá fortalecer la capacidad operativa, aumentar la seguridad del personal y brindar mayor protección a la comunidad y al entorno natural. En ese sentido, destacaron que cada aporte contribuye a acercarse al objetivo.

Las donaciones pueden realizarse al alias bomberoselhoyo, CUIT 30-67034426-2. Desde la institución agradecieron el acompañamiento y la confianza de la comunidad.

Fuente y foto: www.elcomodorense.net