Bomberos Voluntarios de Bombal incorporan una nueva autobomba 4×4

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Bombal sumó a su flota una nueva unidad de respuesta inmediata con el objetivo de optimizar la capacidad operativa ante siniestros. Se trata de un camión IVECO Magirus 4×4, cuyas características técnicas permiten un desempeño versátil en diferentes escenarios de emergencia.

En diálogo con Región360, el Jefe del Cuerpo Activo, Guillermo Yadanza, explicó que la adquisición de este vehículo fue planificada para ampliar la respuesta del cuartel frente a incidentes complejos. Entre su equipamiento destacado, la autobomba cuenta con un sistema de espuma diseñado específicamente para el combate de incendios de combustibles líquidos (Clase B) e industriales, mediante una mezcla de agua, espumógeno y aire.

Además, la unidad está equipada con herramientas de rescate y ataque, incluyendo una tijera hidráulica de gran potencia —fundamental para intervenciones en accidentes viales—, una escalera de aluminio de cuatro tramos y una línea de ataque rápido para una intervención eficiente en los primeros minutos de un siniestro.

Fuente y foto: region360.com.ar