El Parque de Bomberos de Motril con nuevo vehículo

El cuerpo de Bomberos de Motril suma una nueva bomba urbana ligera dentro de una inversión total de la Diputación de Granada que supera los 2 millones de euros para la mejora de los diversos parques provinciales.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde encargado del área municipal de Seguridad Ciudadana, José Peña, han asistido a la presentación realizada por parte de la Diputación provincial de Granada sobre la incorporación de nuevos vehículos para diversos parques de bomberos de la provincia, incluyendo una nueva unidad para el parque de Motril y a la que han asistido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos.

La Diputación de Granada invierte más de 2 millones de euros en la incorporación de materiales de emergencias para los parques de bomberos de Motril, Guadix y Granada destinados a tareas de intervención en incendios con la incorporación total de un vehículo de intervenciones, un furgón de salvamentos y tres bombas urbanas ligeras. Por su parte, Motril incorpora una bomba urbana ultraligera.

La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha resaltado la importancia de que Motril continúe “incorporando a su flota de vehículos nuevos materiales para que los servicios de nuestros bomberos se realicen con la máxima garantía de seguridad y con los medios más modernos”, gracias a una inversión en la que “debemos agradecer a la Diputación de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, por apostar directamente en la mejora de la seguridad de todas nuestras ciudades”.

“Estamos muy satisfechos de que Motril pueda incluir a su flota un nuevo vehículo de bomberos, una forma de seguir reforzando un servicio que es esencial para la seguridad de los motrileños y todas las poblaciones de la comarca de las que depende directamente nuestro parque, una mejora impulsada por la Diputación de Granada para que las herramientas de nuestros bomberos sean más eficaces y modernas, adaptadas a las necesidades actuales de nuestro entorno”, ha subrayado García Chamorro.