Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio

El comandante falleció este lunes tras sufrir, presuntamente, un accidente cerebrovascular que derivó en un paro cardiorrespiratorio, mientras combatía un incendio.

Durante la tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en servicio.

Según información preliminar, el comandante sufrió durante la tarde un accidente cerebrovascular hemorrágico. Tras el ACV, personal médico lo atendió de inmediato e intentó estabilizarlo, realizando más de 25 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Finalmente, se confirmó su fallecimiento. El voluntario tenía 48 años de edad.

Las autoridades anunciaron que próximamente se entregarán detalles sobre las actividades funerarias y la investigación correspondiente a su emergencia médica.

Por medio de un comunicado, desde la institución bomberil confirmaron que “el deceso se produjo mientras el Comandante Becerra Pino lideraba las labores de combate de un incendio forestal que afecta a la comuna de Litueche. Según los informes preliminares, el voluntario sufrió un accidente vascular en cumplimiento de sus funciones, siendo atendido por personal de emergencia sin que fuera posible revertir su estado”.

“El Comandante Luis Antonio Becerra Pino será recordado por su vocación de servicio, su entrega desinteresada y su compromiso inquebrantable con la protección de la comunidad y el entorno natural de nuestra región”, añade el documento.