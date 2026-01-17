General Cabrera celebró los 70 años de sus Bomberos Voluntarios

La ciudad de General Cabrera celebró el 70° aniversario del Bomberos Voluntarios de General Cabrera, una institución emblemática que forma parte de la historia y la identidad de la comunidad.

A lo largo de siete décadas, los Bomberos Voluntarios han sido sinónimo de compromiso, solidaridad y vocación de servicio, acompañando a la ciudad en situaciones de emergencia, en eventos comunitarios y en cada momento importante de la vida local.

El aniversario fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la entrega de quienes integran y han integrado la institución, destacando el valor del trabajo voluntario y el rol fundamental que cumplen en la protección y el cuidado de los vecinos y vecinas.

Con 70 años de trayectoria, los Bomberos Voluntarios de General Cabrera continúan siendo un orgullo cabrerense y un ejemplo cotidiano de servicio desinteresado, responsabilidad y compromiso con la comunidad.