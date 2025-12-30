Bomberos Voluntarios de Las Higueras celebró su 17º aniversario

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Higueras celebró este domingo su 17º aniversario, en un emotivo acto que contó con la presencia de autoridades, representantes de la Fuerza Aérea Argentina, instituciones locales y público en general.

Durante la ceremonia, se destacó un importante avance en materia de equipamiento con la incorporación de dos nuevas unidades, adquiridas en los últimos días de 2025. La presentación de los nuevos móviles fue recibida con entusiasmo y orgullo por parte del cuerpo activo y la comisión directiva, encabezada por el jefe de Bomberos, Roberto Cugino, quien remarcó el gran esfuerzo realizado para concretar estas inversiones fundamentales para la seguridad de la comunidad.

Una de las unidades está especialmente equipada para incendios aeroportuarios y de hidrocarburos, además de intervenciones en estaciones de servicio, parques industriales y fábricas. Este móvil cuenta con una capacidad de 5.500 litros de agua y 600 litros de espuma, lo que permite una respuesta eficaz ante emergencias de alta complejidad. La segunda incorporación corresponde a un camión cisterna, que reforzará el abastecimiento hídrico durante las intervenciones.

Con estas adquisiciones, el cuartel alcanza un total de 15 móviles de alta performance, entre los que se incluyen seis ambulancias, fortaleciendo de manera significativa su capacidad operativa para responder a las necesidades de Las Higueras y la región.

El aniversario fue una oportunidad para reconocer la vocación de servicio, el compromiso y el trabajo constante de los bomberos voluntarios, quienes desde hace 17 años cumplen un rol esencial en la protección y el cuidado de la comunidad.