Llegó a Bomberos un camión 4×4 que será destinado a incendios forestales

En la tarde de este miércoles arribó a Bomberos la nueva unidad para incendios forestales. Se trata de una 4×4 marca Renault Modelo 85 150 modelo 1992 que llega desde Bélgica. La inversión rondó los 40.000 dólares.

Su capacidad todoterreno permite llegar a zonas donde los camiones urbanos no pueden operar, puede transportar personal y equipos a lugares remotos y oficiar de apoyo logístico en catástrofes naturales.

En la jornada el propio intendente Ricardo Ramírez y su Secretario Francisco Avalo se acercaron al Acceso a la Autopista para recibir a los integrantes de la Comisión Directiva que llegaron para luego hacer una recorrida tocando bocinas por la ciudad.

«Era una unidad solicitada por los chicos del cuartel porque se necesitan equipos livianos y de gran poder para entrar a los incendios forestales. El 90% de la ciudad y la zona prevalecen los incendios de este tipo. Es cierto que tuvimos algunos inconvenientes por unos meses, pero salvamos ese escollo y ya la tenemos en Coronda» dijo Luis Norberto Peralta.

A su turno, el intendente Ricardo Ramírez agregó que «tenemos que agradecerle a la Comisión y al cuerpo de Bomberos por lo que hacen por la ciudad. Hay que estar en las instituciones, a veces se reciben críticas que no sirven para nada, hay que acercarse a trabajar. Esto es una demostración a esa gente que muchas veces comentaba cosas que no eran debidas. Acá hay trabajo y gestión, llegó una herramienta muy útil para la ciudad».

Por su parte, el presidente Sergio Cabrera dijo que «hubo rumores maliciosos contra la institución y perjudicó mucho. Tuvimos personas que renunciaron a Bomberos, otros a la rifa. Hoy hemos demostrado en el recorrido por la ciudad como la gente nos recibe. Quiero aprovechar para decirle a la comunidad que vamos a lanzar un plan de socios para que con su cuota nos apoyen».