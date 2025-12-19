Bomberos voluntarios se movilizan en defensa de sus derechos laborales

Un total de 410 bomberos precarios de toda Catalunya, denominados “voluntarios” por la Generalitat, se han sumado finalmente a la primera tanda de demandas judiciales por el reconocimiento de sus derechos laborales. Estos bomberos, organizados en la asociación Bombers Precaris en Lluita, están presentes en 4 de cada 5 parques de bomberos voluntarios (61 de 75, el 81%) y además en 10 parques mixtos de Catalunya.

Dos centenares de estos bomberos se han manifestado en las puertas del Departamento de Interior y, en una acción simbólica, varios de ellos se han levantado la ropa para denunciar que la Generalitat los tiene “desprotegidos y desnudos”, sin derechos, sin Seguridad Social ni coberturas dignas.

En la concentración, han coreado lemas como “Tots els bombers som treballadors”, “Illa, assegura tota la plantilla” y “ningun bomber sense Seguretat Social”.

Esta semana se han presentado las demandas conjuntas de los bomberos precarios de la provincia de Barcelona, un total de 168, que se suman a los 110 de Lleida, 87 de Tarragona y 45 de Girona. En el caso de la provincia de Barcelona, estas demandas se han presentado en los juzgados de lo social de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell y Terrassa.

Los parques de Barcelona con bomberos participantes en este conflicto judicial son Arenys de Mar, Begues, Caldes de Montbui, Capellades, Castellar del Vallès, Castellfollit del Boix, Collbató, Gelida, Gironella, La Garriga, la Llacuna, Malgrat de Mar, Matadepera, Piera, Puig-reig, Sallent, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Climent de Llobregat, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç dels Horts, Santa Maria de Palautordera, Sitges y Viladecavalls.