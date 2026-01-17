Colecta para equipamiento de bomberos de Villa Lago Meliquina

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina inició una colecta solidaria parareunir los fondos necesarios para la adquisición de una bomba forestal Waterax Mark 3 y 800 metros de mangas.

Se trata de equipamiento profesional de alta prestación, diseñado para bombear agua a largas distancias y alturas, lo que permitirá optimizar las tareas de ataque directo al fuego y mejorar significativamente los tiempos de respuesta en áreas de difícil acceso.

Desde el cuartel explicaron que parte del equipamiento con el que cuentan actualmente presenta importantes limitaciones operativas debido a su antigüedad y al desgaste acumulado por años de uso.

En particular, señalaron que la bomba forestal disponible no permite cubrir con rapidez grandes distancias ni superar los desniveles del terreno, una dificultad recurrente en una zona caracterizada por su compleja topografía y la distancia entre los focos ígneos y las fuentes de agua.

La colecta también apunta a sostener la capacidad operativa del cuerpo de bomberos voluntarios en un amplio radio de intervención que incluye Villa Lago Meliquina, Río Hermoso y Lago Hermoso.