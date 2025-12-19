Bomberos de Armstrong adquirieron elementos de protección personal

Germán Cechi, jefe del cuerpo activo, explicó que la compra se estuvo concretando durante la semana pasada y la actual. El equipamiento adquirido se suma a los elementos que ya posee la institución.

El jefe del cuerpo activo enfatizó la importancia de mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas en seguridad para los bomberos, especialmente en lo que respecta a los equipos de respiración. «La parte de equipo autónomo es la parte donde uno tiene que ir renovándose y viendo todas las características técnicas modernas que hay últimamente que está saliendo para bombero,» señaló Cechi.

La inversión de $37.5 millones se financió parcialmente con el subsidio nacional y la otra parte con fondos de la propia institución. Entre el material recibido se destacan cinco equipos estructurales completos, que incluyen el chaquetón, pantalón y juego de guantes. Además, se sumaron ocho pares de botas y cuatro equipos autónomos (Scott).

Cechi también mencionó que esta compra se complementará con equipamiento ya adquirido: «Al igual en otra compra que habíamos hecho el año pasado para este equipamiento tenemos alrededor de 10 cascos europeos nuevos guardados para entregar con con esta compra que se hizo en este momento».

Finalmente, el jefe del cuerpo activo agradeció el respaldo constante de la dirigencia para concretar estas inversiones necesarias. «Agradecemos a a la comisión directiva por todo el apoyo que nos que nos da y cada vez que nosotros le pedimos material y le pedimos cosas» concluyó Cechi.