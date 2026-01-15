Bomberos de El Hoyo impulsan una colecta para adquirir un camión

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo advirtieron que los incendios forestales se repiten anualmente en la región y que, lejos de ser una excepción, constituyen una realidad que impacta fuertemente en la comunidad y el entorno natural.

Ante este diagnóstico, el cuartel local enfatizó la necesidad de fortalecer su equipamiento para estar a la altura de las circunstancias. En este marco, el objetivo central de la campaña vigente es lograr la adquisición de un camión de incendios forestales, considerado una herramienta clave para optimizar la protección del territorio.

La colecta de fondos continúa en marcha. Desde la entidad destacaron que cada aporte permite acercarse a la meta y agradecieron el acompañamiento de los vecinos en esta iniciativa.