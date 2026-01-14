La División Bomberos Zapala celebra un nuevo aniversario de servicio

Neuquén.- Desde su fundación en 1963, la unidad ubicada en la calle Zeballos se ha consolidado como el pilar de seguridad y compromiso para los vecinos del centro neuquino. Un repaso por su historia, su presente y el equipo humano que arriesga todo por la comunidad.

El 14 de enero no es un día más en el calendario de Zapala. Es la fecha en que la ciudad se detiene un momento para agradecer a quienes, entre sirenas y uniformes de gala, custodian el bienestar de todos. Este año, la División Bomberos Zapala celebra con orgullo su 63° aniversario, reafirmando una trayectoria de entrega incondicional que comenzó en la década del 60.

Un poco de historia

Corría el año 1963 cuando, bajo la órbita de la Dirección Bomberos de la Policía del Neuquén, nacía esta unidad operativa. Su sede, el emblemático edificio de la calle Zeballos 240, se convirtió desde entonces en el punto neurálgico desde donde se coordinan las respuestas ante emergencias, siniestros y rescates en toda la zona de influencia.

Lo que comenzó como una necesidad logística de la fuerza policial, hoy es una institución profundamente arraigada en el corazón de los zapalinos.

El motor de la División: Su gente

Detrás de cada intervención exitosa hay rostros, historias y un entrenamiento riguroso. Actualmente, la División cuenta con una dotación de 39 hombres y mujeres. Este cuerpo activo no solo destaca por su capacidad técnica, sino por la paridad y el profesionalismo con el que enfrentan los desafíos diarios.

“Ser bombero en Zapala es más que un oficio; es una vocación de servicio que se hereda y se honra cada día al vestir el uniforme”, comentan desde la unidad.

Equipamiento para la acción

Para garantizar una respuesta eficaz en una geografía tan diversa como la nuestra, la División ha sabido mantener y renovar sus recursos técnicos. Hoy, el parque automotor de la calle Zeballos cuenta con: 2 Autobombas: Equipadas para el combate de incendios de diversas magnitudes. 2 Unidades de Intervención Rápida (tipo pick up): Vehículos versátiles diseñados específicamente para el rescate vehicular e intervenciones de baja complejidad, fundamentales para la asistencia en rutas y zonas de difícil acceso.

Compromiso con el futuro

A lo largo de estas seis décadas, la División no solo ha combatido el fuego, sino que ha sido protagonista en tareas de prevención, capacitación y auxilio social. En este 63° aniversario, la comunidad de Zapala y sus alrededores celebran la vigencia de una unidad que, con la misma pasión que en 1963, sigue alerta para cuidar la vida y los bienes de cada vecino.

¡Salud a los 39 integrantes de la División Bomberos Zapala por estos 63 años de historia y valor!