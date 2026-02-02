Bomberos Voluntarios de Moreno conmemoró su 72° aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno celebró el 72° aniversario de su creación, al cumplirse un nuevo año desde aquel 1 de febrero de 1954, fecha que marcó el inicio de una institución fundamental para la comunidad.

A lo largo de estas más de siete décadas, Bomberos Voluntarios de Moreno consolidó un crecimiento sostenido, guiado por un objetivo claro: proteger y cuidar a los vecinos y vecinas del distrito. Cada avance alcanzado fue posible gracias al compromiso, la vocación de servicio y el trabajo constante de quienes integraron y forman parte del cuerpo activo y de la institución en su conjunto.

Asimismo, se destacó el acompañamiento permanente de la comunidad, cuyo apoyo resultó y continúa siendo clave para el fortalecimiento de la labor bomberil. En este nuevo aniversario, la institución renovó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, dedicación y espíritu solidario, reafirmando su rol esencial al servicio de Moreno.