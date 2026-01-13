Bomberos Voluntarios de Echenagucía celebraron 103 años de servicio

Buenos Aires.- Los Bomberos Voluntarios de Echenagucía, Gerli y Piñeiro cumplieron 103 años de vida institucional, una trayectoria marcada por la vocación solidaria y el compromiso con la comunidad de Avellaneda.

En el marco de este nuevo aniversario, el intendente Jorge Ferraresi, acompañado por el secretario de Institucionales Ariel Lerici, visitó el cuartel para compartir la celebración y reconocer la labor de los servidores públicos.

La comitiva fue recibida por el Comandante General Sandro Casartelli, el Comandante General retirado Alberto Puente y todo el cuerpo activo de bomberos, quienes renovaron su compromiso de servicio y entrega.

Durante la visita, Ferraresi destacó el acompañamiento permanente del municipio: “Desde la Municipalidad de Avellaneda estaremos siempre cerca de ustedes, trabajando en conjunto, para garantizar todo lo necesario para que puedan desarrollar su tarea”, expresó.

Con más de un siglo de historia, los Bomberos Voluntarios de Echenagucía, Gerli y Piñeiro se consolidan como una institución fundamental en la vida de la ciudad, ejemplo de solidaridad y dedicación al cuidado de los vecinos.