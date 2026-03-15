Bomberos renovaron su equipamiento tecnológico tras una importante donación

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro dio un paso significativo en la modernización de sus procesos internos gracias a una donación de hardware realizada por la Fundación Equidad. La entrega, que incluyó cinco computadoras de escritorio y cinco unidades portátiles (notebooks), fue recibida por las autoridades del cuartel como un recurso estratégico para optimizar la administración y la coordinación operativa de la entidad.

Esta actualización del parque informático permitirá distribuir equipos actualizados entre los diferentes departamentos y divisiones técnicas de la organización. El objetivo central de la iniciativa es agilizar la gestión de datos, mejorar los sistemas de comunicación interna y brindar al personal administrativo y operativo herramientas más eficientes para el procesamiento de información crítica, fundamental para el funcionamiento diario del servicio de emergencia.

Desde la institución destacaron, a través de un comunicado oficial, que este tipo de colaboraciones con organizaciones civiles son pilares fundamentales para el crecimiento institucional. Remarcaron que la incorporación de tecnología no solo facilita las tareas de oficina, sino que impacta de forma indirecta en la calidad de la respuesta ante siniestros, al permitir un seguimiento más riguroso de las estadísticas, el mantenimiento de flota y la capacitación del personal.

Con esta nueva infraestructura digital, los Bomberos de San Pedro logran cerrar una brecha tecnológica importante. La alianza con la Fundación Equidad reafirmó la importancia de la vinculación entre el sector social y las fuerzas de seguridad civil, asegurando que el cuartel cuente con una base administrativa sólida para respaldar su labor de protección ciudadana en toda la localidad.