Bomberos de Rama Caída ponen en valor su cuartel

Los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rama Caída se encuentran abocados a una serie de jornadas de mantenimiento y acondicionamiento integral de su cuartel. Estas tareas, que forman parte de un plan de mejora continua, tienen como objetivo central optimizar las condiciones de funcionamiento de la base operativa, garantizando un ambiente seguro y organizado tanto para la guardia diaria como para las instancias de capacitación técnica del personal.

Las labores incluyeron una “fajina” general (limpieza profunda), reorganización de pañoles de herramientas y mejoras en la habitabilidad de los espacios comunes. Desde la institución subrayaron que, aunque estas tareas no suelen tener la visibilidad de una intervención en emergencias, son los cimientos que permiten una salida rápida y eficiente. Un cuartel ordenado se traduce directamente en segundos ganados al momento de equipar las unidades y despachar las dotaciones ante un llamado de auxilio.