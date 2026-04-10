Dos nuevas unidades ya prestan servicio en Bomberos de Pilar

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Pilar sumó dos nuevas unidades que ya se encuentran operativas y al servicio de la comunidad.

Se trata de un camión de rescate pesado y otro destinado a la primera intervención en incendios, que llegaron desde Europa y fueron presentados oficialmente en un acto institucional.

Los móviles llevarán los numerales 03 y 19. El primero corresponde a una unidad de primera intervención de incendios, que tendrá como base el Cuartel del Parque Industrial de Pilar, mientras que el segundo es un camión de rescate pesado que prestará servicio en el cuartel central.