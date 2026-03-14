La Asociación de Bomberos aprobó la compra definitiva de su cuartel

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva alcanzó un logro fundamental para su estabilidad institucional tras la aprobación unánime de la compra del inmueble donde funciona actualmente su cuartel. La decisión se tomó durante una asamblea extraordinaria de socios y socias celebrada el pasado viernes 13 de marzo, marcando un antes y un después en la historia de la entidad al garantizar la propiedad definitiva de su sede operativa.

A partir de este aval de la asamblea, el presidente de la institución, Mauricio Cappelletti, quedó formalmente autorizado para proceder con la firma de las escrituras y completar todas las actuaciones administrativas necesarias para la adquisición. Este paso representa una consolidación patrimonial clave, ya que permitirá a la asociación planificar futuras obras de infraestructura y mejoras edilicias con la seguridad de contar con un espacio propio y permanente para el servicio de emergencia.

Desde la Comisión Directiva calificaron la jornada como un “día histórico”, resaltando la importancia del consenso alcanzado entre los asociados para respaldar esta inversión estratégica. La adquisición del inmueble no solo fortalece la autonomía de los bomberos locales, sino que también brinda tranquilidad a la comunidad de Villanueva, asegurando que la base de operaciones del cuerpo activo permanezca en su ubicación actual bajo la titularidad de la organización.

Con la concreción de este proyecto, los Bomberos Voluntarios de Villanueva cierran una etapa de incertidumbre inmobiliaria y dan inicio a una nueva fase de crecimiento institucional. Las autoridades agradecieron el acompañamiento de quienes participaron en la asamblea, subrayando que este esfuerzo colectivo es el cimiento necesario para seguir brindando un servicio de protección ciudadana eficiente y de largo plazo en la región.