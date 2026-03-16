Bomberos Voluntarios de Arias presentaron su nueva unidad

En un acto que combinó el crecimiento operativo con la memoria institucional, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Arias presentó oficialmente una nueva unidad que se suma a su flota de emergencias. La incorporación de este camión representa un avance estratégico para la localidad, permitiendo optimizar la capacidad de respuesta ante siniestros y garantizando mayores estándares de seguridad en la protección de los vecinos y sus bienes.

El momento más significativo de la ceremonia tuvo lugar cuando se anunció que la flamante unidad llevará el nombre de Alejandro Schoepf. Este homenaje busca honrar la memoria de quien fuera un miembro dedicado de la institución, dejando una huella imborrable por su compromiso y vocación de servicio. Desde el cuerpo activo destacaron que bautizar al vehículo con su nombre es una forma de mantener vivo su legado en cada salida de emergencia y de reconocer a quienes han dedicado su vida a la labor bomberil.

Autoridades de la Municipalidad de Arias participaron del evento, expresando su orgullo por el logro alcanzado por la Comisión Directiva y el cuerpo de voluntarios. Remarcaron que, más allá del impacto técnico y la modernización del equipamiento, esta adquisición funciona como un símbolo de hermandad y solidaridad dentro del cuartel, valores que definen la identidad de la asociación.

Con la puesta en funciones de esta unidad, el cuartel de Arias reafirma su rol fundamental en la comunidad y continúa con su plan de reequipamiento. Esta nueva herramienta de trabajo no solo fortalece la logística del servicio, sino que también refuerza el sentido de pertenencia de sus integrantes, uniendo la innovación operativa con el respeto por la historia y los hombres que forjaron la institución.