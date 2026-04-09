Santa Clara de Buena Vista: Presentaron una unidad forestal Renault 4x4

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Buena Vista celebró un hito institucional con la presentación oficial ante la sociedad de su flamante unidad forestal. Se trata de un camión Renault 4×4 de alta categoría, diseñado específicamente para intervenciones en terrenos hostiles y de difícil acceso. Esta adquisición posiciona al cuartel santafesino a la vanguardia operativa, brindando una herramienta de primer nivel para proteger el motor productivo de la región.

La nueva unidad destaca por su versatilidad y potencia. Al contar con tracción integral, permite al cuerpo activo ingresar a campos, montes y zonas de rastrojos con una seguridad y estabilidad que las unidades convencionales no pueden ofrecer. Equipado con tecnología de extinción de última generación, este Renault 4×4 garantiza un ataque rápido y contundente contra incendios forestales y rurales, minimizando el impacto ambiental y económico en la zona de intervención.

Durante el acto de presentación, los integrantes de la institución y vecinos de la localidad destacaron que este logro es el fruto del esfuerzo mancomunado entre la comisión directiva, el cuerpo activo y el apoyo incondicional de la comunidad. Con esta nueva unidad en servicio, los Bomberos de Santa Clara de Buena Vista reafirman su compromiso con la excelencia y la seguridad, asegurando que, ante cualquier emergencia rural, la respuesta será profesional, tecnológica y efectiva.