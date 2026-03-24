El Cuartel de Esquel fortalece su equipamiento con una nueva donación

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel ha sumado nuevos recursos técnicos para sus operaciones diarias gracias a una valiosa donación entregada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta colaboración institucional consiste en equipamiento especializado que será destinado de inmediato al Cuerpo Activo para su utilización en las diversas intervenciones de emergencia que cubren la ciudad y sus alrededores. El aporte representa un respaldo fundamental para la seguridad de los efectivos y la eficiencia en la respuesta ante siniestros, en una región donde la geografía y el clima imponen desafíos constantes.

Desde la jefatura y la comisión directiva de los bomberos de Esquel, expresaron un profundo agradecimiento al representante de la organización religiosa, Dalton Niklitschek, y a todos sus integrantes por este gesto de compromiso social. La institución bomberil destacó que este tipo de acciones, al igual que el aporte cotidiano de los vecinos, son los motores que permiten sostener y mejorar la labor voluntaria. “Agradecemos mucho por estar presentes y pensar en nuestro personal”, señalaron en un comunicado oficial, subrayando que la integración entre los diferentes sectores de la comunidad es la base de un sistema de protección civil sólido.

Con la incorporación de estos elementos, el cuartel de la cordillera chubutense continúa con su proceso de reequipamiento y modernización. La donación no solo se traduce en herramientas materiales, sino que simboliza el reconocimiento de la comunidad hacia la abnegación de los voluntarios de Esquel. Este fortalecimiento del vínculo institucional asegura que, ante cada salida de emergencia, el personal cuente con el respaldo de una sociedad activa que valora y protege a quienes cuidan de la vida y los bienes de todos.