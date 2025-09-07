Inauguración de la sala de máquinas de la Tercera Compañía de Bomberos

En la localidad de Huaquén se llevó a cabo la inauguración de la nueva sala de máquinas del cuartel de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curepto, un espacio esperado por la comunidad que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y resguardo del material mayor de la institución.

La ceremonia contó con una amplia presencia de autoridades nacionales, regionales y comunales. Entre los asistentes estuvieron los senadores Juan Antonio Coloma y Ximena Rincón; el diputado Felipe Donoso; el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field; el gobernador regional, Pedro Álvarez; el presidente regional, Álvaro Garrido; y el alcalde de Curepto, Fernando Alcántara. También participaron la superintendente, Mariela Rojas; la directora de la compañía, Claudia Rojas; consejeros regionales y comunales, junto a voluntarios de la institución y vecinos del sector.

Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de la obra para fortalecer el servicio bomberil en la zona y reafirmaron su compromiso con el desarrollo de la infraestructura que permita a los voluntarios cumplir con mayor eficiencia su labor al servicio de la comunidad.