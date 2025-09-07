Firman acuerdo de colaboración entre Consorcios de Bomberos

Los Consorcios de Bomberos de Castellón y Valencia han suscrito un protocolo de colaboración con el objetivo de mejorar la atención ante emergencias en las zonas limítrofes entre ambas provincias.

El acuerdo fue firmado por David Vicente, diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, y Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de Valencia. Este protocolo permitirá una actuación conjunta y coordinada frente a cualquier emergencia en municipios cercanos a los límites provinciales.

El acto tuvo lugar en los Servicios Centrales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y contó con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el director general de Coordinación de los SPEIS, Alberto Martín.