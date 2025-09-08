Bomberos de Catriel presentaron nuevos vehículos e indumentaria

El Presidente de la comisión Directiva de Bomberos de Catriel presentó junto al cuerpo de Bomberos nuevo material de seguridad e insumos adquiridos recientemente. La mayoría de los elementos son importados, por eso nos ha costado mucho conseguirlos . Esto no se fabrica en Argentina y hay que importarlo”, dijo Marcos Molina (Pte)

“Hoy lo que usan los Bomberos es de otro material, más liviano, más cómodo y eso les da mucha más movilidad cuando van a un siniestro”, acotó

“Nos sentimos muy emocionados, agradecemos a toda la comunidad que siempre está muy atenta a lo que hacemos y necesitamos. A la señora Intendente, a la Presidente de la Federación de Bomberos. Después de mucho tiempo de trabajo, muy despacio pero tratando de sacar adelante esta Comisión”.