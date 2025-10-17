Nueva unidad para los Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio ha alcanzado un nuevo e importante logro que refuerza su compromiso con la comunidad y mejora las condiciones de trabajo del personal. La institución logró concretar la compra de una camioneta Ford Ranger, que será destinada al uso operativo del Cuerpo Activo y de la Comisión Directiva, fortaleciendo así las capacidades logísticas y de respuesta ante emergencias.

La adquisición de esta unidad representa un paso significativo en el crecimiento y desarrollo del cuartel, resultado del esfuerzo sostenido de los integrantes de la institución, del acompañamiento de los vecinos y del aporte de quienes, de distintas maneras, colaboran para que los bomberos continúen cumpliendo con su noble tarea.

Con la incorporación de la camioneta, los Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio podrán optimizar su labor en múltiples aspectos, desde el traslado de personal y equipos hasta el apoyo en intervenciones y tareas comunitarias. Se trata de una herramienta fundamental que aportará mayor eficiencia y seguridad en cada salida, permitiendo además mantener una presencia activa en los distintos eventos y capacitaciones que realiza la entidad.

Desde la Asociación destacaron que este logro no habría sido posible sin el apoyo constante de la comunidad, que confía en sus bomberos y reconoce la importancia del servicio que brindan día a día. Cada aporte, por pequeño que parezca, se transforma en una inversión para la seguridad y el bienestar de todos los vecinos.

La entrega de esta nueva unidad simboliza el trabajo en conjunto entre la institución y la comunidad de Aldea San Antonio. Es una muestra concreta de lo que puede lograrse cuando la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio se unen en un mismo objetivo: proteger y servir.

Con orgullo y gratitud, los Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio presentan esta nueva incorporación, reafirmando su compromiso con la comunidad y su permanente esfuerzo por seguir creciendo al servicio de los demás.