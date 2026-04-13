Esquel: Veteranos de Malvinas distinguieron a los Bomberos

En un acto cargado de simbolismo y respeto mutuo, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste hizo entrega de un certificado de reconocimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios local. La distinción, firmada por el presidente del centro, VGM Marcelo Salonio, destaca el profesionalismo y la abnegación demostrada por el personal durante el combate de los incendios que azotaron la región durante la última temporada estival.

Desde el cuartel de Esquel recibieron el gesto con profunda emoción, calificándolo como un “abrazo al alma”. En sus redes sociales, la institución bomberil expresó: “Que quienes conocen el verdadero significado del sacrificio y la entrega pongan sus ojos en nuestro trabajo, nos reafirma en el camino del servicio”. Por su parte, los Veteranos respondieron destacando que el reconocimiento es mutuo, subrayando el compromiso y la solidaridad de los bomberos como un ejemplo vivo de amor por la patria.

Este encuentro no solo celebra la labor operativa ante la emergencia, sino que refuerza el vínculo histórico entre ambas instituciones en la zona cordillerana. Los ex combatientes valoraron especialmente el acompañamiento de los bomberos en la Causa Malvinas, concluyendo que a ambos sectores los une el mismo compromiso: el de no olvidar y el de estar siempre dispuestos a servir a la comunidad en los momentos más difíciles.