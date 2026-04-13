Colima: El Cuerpo de Bomberos recibe dos nuevas unidades desde EE. UU.

En una jornada histórica para la seguridad del estado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima concretó la incorporación de dos nuevas unidades que fortalecerán significativamente su capacidad operativa. Los vehículos, provenientes de Estados Unidos, completaron un extenso traslado de cinco días desde la ciudad de Tijuana, recorriendo gran parte del territorio nacional hasta su arribo final a la estación oriente de la capital colimense.

Este avance es el resultado directo de las gestiones impulsadas por el Patronato de Bomberos, cuya presidenta, Blanca Urzúa Blanco, destacó el esfuerzo colectivo detrás de esta capitalización. Según explicó, la llegada de estos camiones de modelo reciente responde al compromiso de brindar una atención de excelencia a la ciudadanía, renovando un parque vehicular que es exigido diariamente en la prevención y combate de siniestros.

“Después de múltiples gestiones, logramos traer estas unidades que vienen a reforzar nuestras labores”, señaló Urzúa Blanco, subrayando que la modernización de los equipos es un pilar fundamental para garantizar la seguridad de los rescatistas y la eficiencia en los tiempos de respuesta. Con esta incorporación, los Bomberos de Colima cierran un ciclo de gestión exitosa que se traduce en mayor tranquilidad y protección para todas las familias del estado.

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Descripción para WordPress: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima fortalece su flota con dos nuevas unidades de modelo reciente provenientes de EE. UU., tras una gestión exitosa de su Patronato.