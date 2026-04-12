Pila: El municipio entregó equipos de rescate acuático a los Bomberos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pila recibió una importante dotación de equipamiento especializado para intervenciones en el agua. El Intendente Municipal, Ing. Sebastián Walker, visitó el cuartel para hacer entrega formal de trajes de neoprene homologados, diseñados específicamente para tareas de rescate y salvamento en condiciones de baja temperatura y exposición prolongada.

La inversión, que superó los 3,2 millones de pesos, responde a una política de fortalecimiento de las instituciones locales que brindan servicio a la comunidad. “Estamos convencidos de que quienes nos cuidan merecen contar con las mejores herramientas”, destacaron desde la gestión municipal. Estos equipos permitirán que el personal de Pila pueda operar con mayor seguridad y protección térmica en una zona donde la actividad en espejos de agua y cuencas es frecuente.

Con esta entrega, el municipio reafirma su compromiso de trabajar en equipo con los bomberos, garantizando que el voluntariado cuente con el respaldo material necesario para su profesionalización. El nuevo equipamiento de neoprene no solo optimiza la capacidad de respuesta ante emergencias náuticas, sino que también pone en valor el capital humano de la institución, brindándoles herramientas que cumplen con los más altos estándares de seguridad y homologación.