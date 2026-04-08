Simuladores y vehículos se exhibirán en la Plaza de los Dos Congresos

CABA.- El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizará una exhibición pública de capacidades técnicas y operativas frente al Congreso de la Nación. El evento, que se llevará a cabo este 10 de abril de 10 a 14 horas, busca acercar a la comunidad las herramientas de última generación y los métodos de entrenamiento que permiten a los rescatistas enfrentar situaciones críticas en todo el país.

La jornada en Plaza Congreso permitirá a los asistentes conocer de cerca los simuladores de entrenamiento, donde los bomberos practican maniobras en escenarios de fuego real o espacios confinados, además de vehículos especializados y diversas herramientas de rescate e incendio. Se trata de una iniciativa pedagógica orientada a que el ciudadano común dimensione la inversión en tecnología y el rigor de la capacitación que exige la vocación de servicio hoy en día.

La invitación es abierta a todo público y representa un espacio ideal para que familias, estudiantes y vecinos interactúen con los voluntarios. Al llevar el equipamiento al corazón político de la ciudad, el sistema bomberil no solo muestra su operatividad, sino que también reafirma su rol como pilar fundamental de la protección civil en Argentina.