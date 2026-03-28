Navarra refuerza su servicio: Convocan 42 nuevas plazas para bomberos

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha oficializado el lanzamiento de una importante convocatoria de empleo público destinada a robustecer su cuerpo de bomberos. Se trata de la provisión de 42 plazas de trabajo de Nivel C, una medida estratégica para asegurar la operatividad y la cobertura del servicio en todo el territorio navarro. El proceso selectivo, que se realizará mediante el sistema de oposición, se divide equitativamente: 21 plazas están destinadas al turno libre, permitiendo el acceso de nuevos aspirantes, mientras que las 21 restantes se reservan para promoción interna, valorando la carrera profesional dentro de la administración.

Los interesados en participar de este proceso selectivo disponen de un plazo de inscripción que comienzo el miércoles 25 de marzo, y se extenderá hasta el 13 de abril inclusive. El trámite debe realizarse obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha de trámites oficial del Gobierno de Navarra. Esta convocatoria representa una de las apuestas más significativas del año para el área de seguridad y emergencias de la Comunidad Foral, buscando perfiles capacitados para enfrentar los desafíos de protección civil y salvamento en la región.

En cuanto a los requisitos de acceso, la convocatoria establece condiciones claras: los aspirantes deben poseer la nacionalidad española, tener al menos 16 años y contar con el título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. Asimismo, es requisito indispensable poseer el permiso de conducir vehículos de clase C, una herramienta técnica básica para la conducción de autobombas y unidades pesadas de rescate. Con esta iniciativa, Navarra continúa su plan de actualización de recursos humanos, garantizando que sus cuarteles cuenten con personal profesionalizado y preparado para las intervenciones de alta complejidad.