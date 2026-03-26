Camión de bomberos colisiona contra dos vehículos cuando se dirigía a una emergencia

Una tarde de emergencia se tornó en tragedia en el barrio vigués de Coruxo, Galicia, cuando un camión de bomberos que se dirigía a prestar servicio colisionó contra dos automóviles particulares. El accidente ocurrió minutos después de las 16:00 horas de este jueves, específicamente en el punto kilométrico 4 de la carretera PO-325.

Según los primeros reportes del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (112 Galicia), el impacto fue de tal magnitud que al menos dos personas resultaron heridas, requiriendo la intervención inmediata de múltiples fuerzas de seguridad y salud.

La gravedad del siniestro obligó a un despliegue logístico de gran escala. Testigos presenciales informaron que uno de los conductores de los turismos afectados quedó atrapado en el interior de su vehículo, lo que demandó maniobras de excarcelación por parte de sus propios compañeros, los Bomberos de Vigo, quienes acudieron al lugar para rescatar a las víctimas del accidente provocado por la unidad en servicio. Al lugar también se desplazaron varias ambulancias de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, quienes trabajaron en conjunto para asistir a los heridos y asegurar la zona.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario antes de ser trasladados a centros asistenciales. Mientras tanto, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión en un tramo vial donde la prioridad de paso de los vehículos de emergencia es crítica. Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los desplazamientos de urgencia y los riesgos extremos a los que se exponen tanto los servidores públicos como los ciudadanos durante las respuestas operativas en entornos urbanos y semiurbanos.